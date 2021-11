Laboratório da FCecon é avaliado como "Excelente" no Amazonas

O laboratório vem introduzindo protocolos de qualidade para que os resultados sejam mais seguros | Foto: Laís Pompeu/FCecon

Manaus (AM) - O Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) realizou 434 mil exames de janeiro a outubro deste ano, o que representa 93,7% dos procedimentos realizados durante todo o ano de 2020.

Com protocolos que buscam resultados fidedignos, o setor recebeu, neste mês de novembro, um certificado do Programa Nacional de Controle de Qualidade avaliando o serviço como excelente.

É no Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Cecon que pacientes com câncer realizam 133 tipos de exames, como os de rotina, urina e marcadores tumorais.

Essas informações são fundamentais para que os médicos adotem as condutas no tratamento oncológico .

" Temos um laboratório com credibilidade e profissionais capacitados para garantir à equipe médica a confiabilidade necessária dos resultados de exames realizados na nossa Fundação, somando aos demais serviços que garantem o tratamento oncológico oferecido à população do Amazonas e de estados vizinhos. " Gerson Mourão, mastologista diretor-presidente da FCecon

De janeiro a outubro de 2021, o Laboratório de Análises Clínicas realizou 434.051 exames, dentre análises de rotina, urina, marcadores tumorais e mais.

" Nossa unidade fez aproximadamente 463 mil exames em 2020 e, em 2021, já estamos próximos de alcançar os 500 mil testes realizados. O laboratório tem uma grande importância para a unidade, visto que, além de realizar todos os marcadores tumorais necessários para a conduta dos médicos, também realiza exames pré-operatórios para que todos os pacientes possam entrar no centro cirúrgico de uma forma segura. " Carlos Urtiga, farmacêutico-bioquímico gerente do Laboratório de Análises Clínicas

O laboratório vem introduzindo protocolos de qualidade para que os resultados sejam mais seguros e verdadeiros.

Neste mês de novembro, o laboratório recebeu um certificado do Programa Nacional de Controle Qualidade, ligado à Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), classificando as análises realizadas no setor como “excelentes”. A FCecon está inscrita no programa desde 2003.

O laboratório é mensalmente avaliado. E, para receber o certificado, realiza uma série de testes para garantir a veracidade dos resultados.

Funcionamento

O Laboratório de Análises Clínicas funciona de segunda a sexta, de forma ambulatorial, das 6h30 às 17h. Para agendar os exames, os pacientes podem entrar em contato pelo número de WhatsApp (92) 99223-3054, das 14h às 18h, também nos dias úteis.

As coletas ocorrem de segunda a sexta, das 6h30 às 9h, com horário agendado. Os pacientes não necessitam chegar antes do horário para garantir atendimento, pois isto acaba gerando aglomeração no local. Basta comparecer ao posto de coleta no horário marcado.



Já a entrega de resultados de exames ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, também no posto de coletas.

Além do atendimento ambulatorial, o laboratório funciona em regime de plantão para coletar amostras de pacientes internados nas enfermarias e no setor de Urgência da FCecon, todos os dias da semana, sempre que houver solicitação da equipe médica.

Leia mais:

Amazonas investiu mais de R$ 15 milhões em tratamento de câncer

Webconferência na FCecon debaterá efeitos colaterais da radioterapia