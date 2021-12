Com avanço de vacinação, Manaus marca 21 dias sem morte por Covid-19

O estado ultrapassou a marca de 5 milhões de doses de vacina aplicadas. | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - Como resultado das ações de vacinação no Amazonas, o governador Wilson Lima declarou, nesta quarta-feira (1º), que durante o mês de novembro o estado registrou 21 dias sem óbitos por Covid-19.

Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o estado ultrapassou nesta terça-feira (30) a marca de 5 milhões de doses de vacina aplicadas na população.

" É importante que as pessoas entendam que, se a gente registra 21 dias no mês de novembro sem nenhuma morte, isso é resultado da vacinação. O que a gente tem feito são campanhas para incentivar as pessoas a se vacinarem. Estamos dando apoio às prefeituras do interior, apoio à Prefeitura de Manaus, para ampliar a vacinação. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Salientou o governador amazonense, em entrevista a jornalistas durante assinatura de convênio de R$ 30 milhões com a Prefeitura de Manaus, na manhã desta quarta-feira.

Nos últimos meses, ações como a Vacina Amazonas, Mega Vacinação e Vacina Premiada, além da imunização em shoppings da capital, vêm estimulando a população a receber os imunizantes contra a Covid-19.

" Mantivemos em funcionamento, em parceria com a Prefeitura, os postos de vacinação nos shoppings. Estamos construindo outra parceria para ir nos bairros para fazer uma busca ativa para aquelas pessoas que não se vacinaram, para que possam se imunizar. E aqui o nosso apelo para que tome a vacina, que se imunize. Só dessa forma a gente vai conseguir vencer essa guerra. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Na segunda-feira (29), Wilson Lima reuniu o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 para avaliar eventuais impactos da variante ômicron. Até o momento, o estado não registrou nenhum caso da nova cepa.



" De todos os casos que foram registrados no mundo, em nenhum caso há registro de agravamento, de internações, muito menos de óbito, então é uma situação que a gente está observando. De qualquer forma, estamos monitorando as entradas aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, reforçamos nosso monitoramento no aeroporto e também nos principais portos aqui da capital. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Doses aplicadas

De acordo com a FVS-RCP, dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 5.015.582 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira (30/11), sendo 2.689.320 de primeira dose, 2.037.844 de segunda dose, 54.533 com dose única e 233.885 de terceira dose (dose de reforço).

