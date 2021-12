Sofre com Gastrite? Remédios caseiros podem aliviar os sintomas; veja

Saiba como diminuir os sintomas | Foto: Reprodução

Remédios caseiros e naturais podem ajudar a aliviar os eventuais sintomas e o desconforto gástrico causados pela gastrite. Vale ressaltar que, se você sofre com o problema de forma recorrente, é fundamental buscar auxílio médico.

Remédios caseiros para gastrite

1. Suco de batata

Um ótimo remédio caseiro é tomar o suco puro da batata em jejum, porque ela diminui a acidez do estômago, diminuindo a sensação de dor, queimação e a azia, sendo eficaz contra a gastrite nervosa, aguda ou crônica.

Ingredientes: 2 a 3 batatas cruas e 150 ml de água morna.

Modo de preparo

Descascar e ralar as batatas. Colocar as batatas raladas em um tecido ou coador e jogar a água morna por cima, da mesma forma que se coa o café. O caldo extraído pode ser bebido 30 minutos antes das principais refeições, no máximo 2 vezes por dia.

Outra forma de preparar o suco de batata é bater os ingredientes no liquidificador e coar antes de beber. Para melhorar o gosto, uma opção é trocar a água morna por suco de melão.

2. Chá de espinheira-santa

Um outro remédio caseiro excelente para gastrite é o chá de espinheira-santa, que ajuda a diminuir a acidez estomacal e a proteger o estômago do próprio ácido que produz. Alguns estudos mostram que a bebida tem efeito semelhante à cimetidina, um medicamento utilizado para reduzir a produção de ácido pelo estômago.

Ingredientes: 1 colher (de chá) de folhas secas de espinheira-santa e 1 xícara de água fervente.

Modo de preparo

Adicionar as folhas de espinheira santa à água fervente, tampar e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Coar e tomar morno. É aconselhado tomar este chá em jejum, e cerca de meia hora antes das refeições.

3. Suco de banana e pera

Banana e pera em suco é uma ótima forma de garantir o funcionamento correto do sistema digestivo. Estas frutas podem ser usadas para diminuir o tempo de contato do ácido gástrico com as paredes do estômago.

Ingredientes: 1 banana,1 pera, 1 copo de água e gelo à gosto.

Modo de preparo

Descascar a bananas e cortar em pedaços. Cortar a pera e retirar o miolo. Bater as frutas picadas com a água no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

4. Chá de aroeira

| Foto: Reprodução

A aroeira possui propriedade analgésica, anti-inflamatória, depurativa e antiácida, e é eficaz contra gastrite e úlcera por diminuir a acidez estomacal e ajudar no combate a bactérias.​

Ingredientes: 3 a 4 pedaços de casca de aroeira e 1 litro de água.

Modo de preparo

Ferver os ingredientes por cerca de 10 minutos, deixar amornar, coar e beber até 3 colheres de sopa do chá por dia.

5. Chá de acelga

O chá de acelga é um excelente remédio caseiro para gastrite porque é rico em nutrientes como vitaminas A, C e K, magnésio, potássio e ferro com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Além de diminuir os sintomas da gastrite, as substâncias ajudam a eliminar as toxinas do sangue.

Ingredientes: 50 g de folhas de acelga e 1 litro de água.

Modo de preparo

Adicionar as folhas de acelga em uma panela com água e deixar ferver por aproximadamente 10 minutos. Após esse tempo, esperar o chá amornar e beber 3 vezes ao dia.

6. Chá de ervas

Uma ótima solução caseira para acalmar as dores e a azia causadas pela gastrite é uma infusão com mistura de ervas com propriedades medicinais que ajudam a reduzir a acidez do estômago, sendo úteis no alívio dos sintomas.

Ingredientes: 1 punhado de espinheira-santa; 1 pedacinho de barbatimão e 500 ml de água.

Modo de preparo

Colocar todos os ingredientes em uma panela e ferver tudo por 5 minutos. Beber 1 xícara deste chá frio, de 3 a 4 vezes por dia, dividido em pequenas doses, entre as refeições.

7. Suco de couve com mamão e melão

Ingredientes: 6 folhas de couve com o talo; meio mamão papaia; 2 xícaras de melão em cubos; 1 copo de água de coco e 1 copo de água filtrada.

Modo de preparo

Cortar a couve em pedaços grandes e colocar junto com os outros ingredientes no liquidificador. Bater tudo até obter uma mistura homogênea. Este suco pode ser bebido de 3 a 4 vezes ao dia.

