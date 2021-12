Congresso Nacional de Leptospirose na Amazônia acontece em dezembro

A organização pretende integrar a pesquisa científica sobre leptospirose produzida pelos pesquisadores de diferentes instituições | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O I Congresso Nacional de Leptospirose na Amazônia – One Health é promovido pelo Instituto de Pesquisa Leônidas e Maria Deane – ILMD/Fiocruz Amazônia, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), acontece entre os dias 14 e 16 de dezembro, com transmissão online. As inscrições ocorrem até 12 de dezembro, e podem ser feitas pelo site .

O evento, em formato on-line, reunirá pesquisadores, representantes do Ministério da Saúde e de secretarias municipais de Saúde.

A atividade visa a congregação dos profissionais que desenvolvem atividades direta ou indiretamente com leptospirose a nível nacional, para atualização e discussão de estratégias voltadas para a prevenção, diagnóstico e tratamento, que poderão se tornar futuras ações e projetos locais e regionais, consolidando um espaço com novas contribuições para o entendimento dos aspectos socioambientais que são determinantes no processo de transmissão da doença.

O evento reunirá pesquisadores, representantes do Ministério da Saúde e de secretarias municipais de Saúde. | Foto: Divulgação

A organização pretende integrar a pesquisa científica sobre leptospirose produzida pelos pesquisadores de diferentes instituições, permitindo a troca de experiências e dados científicos entre as diversas entidades de pesquisa, bem como promover a discussão, entre os pesquisadores e as autoridades locais de saúde, estratégias que visem a redução de riscos de contaminação por leptospirose entre as comunidades vulnerável a essa doença na Amazônia.

Conforme a coordenadora do congresso, Luciete Almeida, a proposta é reunir a comunidade acadêmica, instituições de pesquisa, secretarias de Saúde, farmacêuticos, biólogos, vigilância sanitária e pessoas de áreas afins para trocar e reunir informações acerca do tema.

" Faremos uso de trabalhos científicos, mesas redondas, relatos de experiências e conferências para subsidiar desenhos estratégicos que tenham como enfoques as leptospiroses humana, ambiental e animal. Com a discussão de estratégias voltadas para a prevenção, o diagnóstico e o atendimento aos doentes, que poderão se tornar futuras ações e projetos locais e regionais. " Luciete Almeida, coordenadora do congresso

O I Congresso Nacional de Leptospirose na Amazônia propõe ainda a formação de parcerias entre pesquisadores e profissionais de saúde presentes no evento, com foco no fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica da doença, a nível local, estadual e regional, através do intercâmbio de informações entre instituições de pesquisa, secretarias de saúde e órgãos ambientais.

Leia mais:



Manaus ganha nova clínica veterinária dedicada à reabilitação animal

Água contaminada é realidade dos ribeirinhos no Amazonas