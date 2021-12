AM apresenta estratégias para avanço da cobertura vacinal contra Covid

O Amazonas dispõe de plano de vacinação estadual que inclui a intensificação da aplicação das doses contra Covid-19 | Foto: Maria Paula Martins

Manaus (AM) - O Amazonas apresenta as estratégias para avanço da cobertura vacinal contra Covid-19 à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e ao Ministério da Saúde (MS).

A ação iniciou na quarta-feira (1º) e segue nesta quinta-feira (2), sendo realizada na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em Manaus.

Organizada pelo MS e Opas, a estratégia faz parte do planejamento para ampliar a cobertura vacinal contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) nos estados da região Norte do país, dando suporte às ações de intensificação da Vigilância Epidemiológica no estado.

Participam do evento representantes do MS, Opas, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), FVS-RCP e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).



De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o evento é mais uma oportunidade para traçar estratégias conjuntas entre as esferas federal, estadual e municipais.

" É uma ação de extrema importância para que haja o crescimento dos índices de vacinação fundamentais, para enfrentarmos a pandemia e reduzir o agravamento dos casos confirmados de Covid-19. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

O Amazonas dispõe de plano de vacinação estadual que inclui a intensificação da aplicação das doses contra Covid-19 com mutirões Vacina Amazonas e vacinação extramuro, como a que ocorre em shoppings de Manaus, para alcançar pessoas que, muitas vezes, não tem disponibilidade de se dirigir a um posto de saúde para receber a dose dos imunizantes.

" Já há uma série de ações que estão sendo realizadas no estado, com ações extramuro e intramuro nas Unidades Básicas de Saúde, inclusive aos fins de semana. Então, o Ministério da Saúde está vindo para nos apoiar e trazer outras estratégias que poderemos adaptar ao Amazonas. " Alexsandro Melo, chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP

Segundo a chefe do Departamento de Redes de Atenção à Saúde da SES-AM, Neylane Macedo, a intensificação da vacinação, que é objetivo do evento, contribui para reduzir o quantitativo de casos graves da Covid-19 e identificar novos casos.

" A vacina nos dá a fortaleza de evitar as grandes internações, e podemos contar com os nossos contingentes para garantir a necessidade. Se a população estiver com esquema vacinal completo, teremos uma redução da quantidade de agravos. " Neylane Macedo, chefe do Departamento de Redes de Atenção à Saúde da SES-AM

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa/Manaus, Marinélia Ferreira, acrescenta que o município e o Estado realizam avaliações periódicas das ações desenvolvidas em prol do avanço da cobertura vacinal.

" Temos reuniões constantes e pactuações, inclusive algumas das solicitações (no evento) já fizemos em nível de município, e a vinda do Ministério de Saúde vai ajudar ainda mais por ser uma visão externa que contribui e melhora as nossas ações. " Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Semsa/Manaus

A consultora técnica do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (PNI/MS), Ariana Josélia Gonçalves Pereira, que participou do evento por videoconferência, aponta que o evento também tem o objetivo de elaborar um plano de ação de apoio ao Amazonas para aprimorar a cobertura vacinal contra Covid-19.

" Os objetivos incluem orientar a execução de ações e intensificação extramuro, digitação de registro de vacinados e incentivar novas estratégias para a Vigilância Epidemiológica. " Ariana Josélia Gonçalves Pereira, consultora técnica do PNI/MS

A Opas é parceria do MS nesta ação de intensificação da vacinação contra Covid-19 e compõe as comissões de trabalho nos estados da região norte do país.

" As ações são para evitar que haja novamente casos, hospitalizados e óbitos frente às variantes que já circulam no país e às novas que estão surgindo no mundo todo. " Lely Gusmán, coordenadora de imunização da Opas





Leia mais:

"Estamos em alerta", diz Wilson Lima sobre variante Ômicron

Covid-19: vacinação em shoppings de Manaus retorna nesta quinta-feira