Vacinação contra a Covid-19 terá 20 pontos neste sábado em Manaus

Os cinco shoppings centers nos quais funcionam locais para a oferta da imunização estarão atendendo das 11h às 21h. | Foto: Altemar Alcântara / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - Manaus terá 15 pontos para a vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 4/12, entre unidades de saúde, estratégicos e o da Feira da Banana, na Manaus Moderna. Além desses, os cinco shoppings centers nos quais funcionam locais para a oferta da imunização estarão atendendo das 11h às 21h. Nos 20 pontos, estarão disponíveis a primeira e segunda doses e a de reforço.

A lista com endereços e horários pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

No domingo, 5/12, o atendimento será em seis centros de compras, sendo no shopping Via Norte, no Monte das Oliveiras, zona Norte, das 11h às 20h.

Quem for receber a primeira dose, tendo entre 12 e 17 anos, precisará estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência.

Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses.

Para os imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde cuja lista está disponível nos canais oficiais da Semsa.

