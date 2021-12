Amazonas elabora estratégias para vacinação contra Covid-19

A estratégia é uma parceria do Governo do Amazonas com o Ministério da Saúde (MS) e prefeituras. | Foto: Herick Pereira/Secom

Manaus (AM) - Equipes de servidores da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) iniciaram, no domingo (5), deslocamento para nove municípios do interior com objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população rural moradora dessas localidades.

A estratégia é uma parceria do Governo do Amazonas com o Ministério da Saúde (MS) e prefeituras para traçar ações de acordo com a necessidade de cada município.

As cidades que receberam, inicialmente, as equipes das duas pastas são: Codajás, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Autazes, Nova Olinda do Norte, Tefé, Manacapuru e Borba.

Conforme a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o Estado tem elaborado estratégias, juntamente com as prefeituras, para atender as necessidades de cada localidade.



" Nós não podemos só responsabilizar as secretarias municipais, porque elas têm feito os esforços, mas a questão das comunidades rurais ou acesso às comunidades rurais e às comunidades indígenas, ele é um fator que dificulta o acesso. Portanto, tanto o Governo do Estado como o Ministério da Saúde e as secretarias municipais estão trabalhando para que nós possamos enfrentar, identificar quais são as necessidades para que possamos ajudar. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

Tatyana também falou dos desafios de cada região.

" Tem municípios que precisam fazer a busca ativa em domicílio. Tem municípios em que a gente precisa trabalhar enviando barco para ficar em uma determinada área. Nesse sentido, estamos trabalhando os planos individualmente, município por município. Lembrando que a gente também tem um problema sério de conectividade no interior do Amazonas, e isso interfere na questão da inserção da informação. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

Destacou a presidente da FVS-RCP ressaltando a importância de planos individuais para operacionalização da vacinação.

Durante entrevista coletiva, o secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, reforçou os trabalhos de intensificação da vacinação realizado pelo Governo do Amazonas diante da variante ômicron.

" Desde que começamos a estratégia de vacinação pelo Estado junto com as prefeituras, com apoio dos excelentes técnicos que temos, e começamos com a estratégia de mutirões, isso vem melhorando muito, e vamos continuar a vacinação até que tenhamos informações científicas dessa nova variante. " Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde

Em parceria com o Ministério da Saúde, o Governo do Estado vai desenvolver ações para qualificar e ampliar o registro da vacinação em 21 municípios do Amazonas, no período de 10 a 22 de dezembro.

Segundo dados da SES-AM, 64% dos municípios do Amazonas possuem população rural maior do que a urbana, sendo necessário priorizar ações para alcançar estas pessoas.

