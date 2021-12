Intervalo para dose de reforço da vacina contra Covid é reduzido no AM

A informação foi dada durante coletiva de imprensa | Foto: Herick Pereira/Secom

Manaus (AM) - O secretário de Saúde do Amazonas (SES-AM), Anoar Samad, anunciou, nesta terça-feira (7), a redução de cinco para quatro meses do intervalo mínimo de aplicação da dose de reforço (terceira dose) à população maior de 18 anos a partir de quarta-feira (8).

A informação foi dada durante coletiva de imprensa, ocasião em que também anunciou a chegada de nova remessa da vacina da Janssen na quinta-feira (9), para aplicação da segunda dose.

A redução do intervalo de aplicação da dose de reforço é válida para quem tomou a sua segunda dose há, pelo menos, quatro meses de qualquer um dos imunizantes.

" Estamos reduzindo o tempo necessário para a dose de reforço. A partir de amanhã (08/12), quem tomou a sua segunda dose em um período superior há quatro meses já deve fazer a sua dose de reforço. " Anoar Samad, secretário de Saúde do Amazonas

O titular da SES-AM também explicou que a aplicação da segunda dose da Janssen deve ser realizada dois meses após a aplicação da primeira dose e que isto deve iniciar, de forma escalonada, a partir da chegada de novas doses do imunizante.

O Ministério da Saúde (MS) sinalizou que vai entregar nova remessa na quinta-feira (9).

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, afirmou que o Estado deve receber um quantitativo de 12 mil doses da Janssen destinadas apenas à aplicação da dose de reforço, priorizando a população que recebeu a primeira dose em Manaus e nos municípios da região de fronteira do estado.

" Estamos recebendo remessas e não são para atender todo o público do Amazonas. É a segunda dose, mas inicialmente será priorizado, porque iniciamos com a dose única na capital Manaus. Estaremos priorizando a capital Manaus e a região de fronteira no Amazonas. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

Estratégia

A partir desta quarta-feira (8), o Governo do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e prefeituras, realiza uma ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 em todos os 62 municípios do estado.

Em Manaus, será instalada a Carreta da Vacinação, que ficará na Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), no Centro, funcionando das 9h às 16h.

O novo posto itinerante de vacinação inicia o funcionamento amanhã (08/12) e segue até o dia 23 de dezembro.



