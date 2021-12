Pfizer afirma que 3 doses da vacina neutralizam Ômicron

A dose de reforço eleva o nível de proteção | Foto: Reprodução

A BioNTech e a Pfizer comunicaram que uma terceira dose do imunizante fabricado por elas é capaz de neutralizar as ações da variante Ômicron do coronavírus.

De acordo com estudo realizado pelas empresas, a dose de reforço eleva em 25 vezes o número de anticorpos produzidos pelo organismo.

No entanto, a aplicação de apenas duas doses ainda é eficaz contra casos graves da doença. Isso significa que a vacina realmente funciona contra a Ômicron, variante que surgiu recentemente e colocou inúmeras dúvidas na cabeça de cientistas e pesquisadores.

Segundo a farmacêutica, a proteção continua ocorrendo, pois, a proteína spike – espécie de coroa utilizada pelo vírus para invadir as células humanas –, mesmo com mutações geradas pela Ômicron, ainda consegue ser reconhecida pelos organismos de defesa que os imunizantes induzem.

