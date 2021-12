Profissionais da saúde encerram treinamento para atuar em novos Centro

Os Centros de Testagem e Aconselhamento oferecem atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. | Foto: Divulgação/SES-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) encerrou, na quarta-feira (15/12), o treinamento de profissionais que atuarão nas instalações dos novos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs).

As aulas teóricas e práticas vão possibilitar a ampliação da oferta de testagem para prevenção e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na rede estadual de saúde.

Participaram enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais das Policlínicas João dos Santos Braga, José Lins e Codajás, que receberão os CTAs, oferecendo os serviços de testagem rápida para sífilis, hepatite B e C, HIV, consulta com enfermeiro e aconselhamento.



A coordenadora estadual de IST/Aids da SES-AM, Vanessa Homobono, destaca a importância do treinamento para facilitar a testagem para o diagnóstico precoce das ISTs.

" Precisamos ter e criar estratégias para que a população seja acolhida nas unidades para realizar esse teste, e de porta aberta, ou seja, não precisa de agendamento, o usuário do SUS poderá chegar lá na Policlínica, dizer que quer fazer um teste e será encaminhado para a sala. " Vanessa Homobono, coordenadora estadual de IST/Aids da SES-AM

Cenário

O Amazonas registrou, no ano de 2021, 1.066 casos de HIV e 562 novos casos de aids, de acordo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.



A entrega dos CTAs faz parte do Programa Saúde Amazonas, com a previsão de inauguração das instalações até o final de dezembro, oferecendo testagem e aconselhamento para os pacientes que os procurarem nas três unidades.

Atendimento

Os Centros de Testagem e Aconselhamento oferecem atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com demanda livre, na Policlínica Gilberto Mestrinho, na avenida Getúlio Vargas, 341, Centro; na Policlínica Antônio Aleixo, na rua Getúlio Vargas, Colônia Antônio Aleixo; no Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, na avenida Brasil, Compensa II; e no Caimi André Araújo, na avenida Camapuã, Cidade Nova.

Os testes estão disponíveis na rede pública de saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e interior. Para realizá-los não é necessário agendamento, e o resultado sai na hora.

Além disso, o CTA oferece serviços de aconselhamento, com psicólogo, assistente social, enfermagem e orientação para o acompanhamento na rede de saúde para os casos positivos.

