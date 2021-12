Medidas para evitar transmissão de doenças respiratórias no fim de ano

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) orienta que a população mantenha os cuidados de prevenção para evitar a propagação de vírus e de doenças respiratórias durante as comemorações e reuniões de fim de ano. Vacinação em dia, uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e evitar aglomerações desnecessárias são as medidas de prevenção para este período festivo.



A secretária executiva de Assistência da Capital da SES-AM, Adriana Elias, destacou que a adesão à vacinação contra a Covid-19 é a primeira medida a ser tomada pela população.

“As pessoas que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 que busquem, prioritariamente, fazer essa vacinação. As pessoas que ainda estão com a segunda dose ou a dose de reforço em atraso, a partir de 12 anos de idade, também devem procurar, imediatamente, os postos de vacinação. É importante garantir essa vacinação, pelo menos, 14 dias antes dessa exposição em confraternizações e reuniões”, salientou.

Além disso, é recomendado que grupos prioritários e de risco, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades, procurem regularizar seu esquema vacinal e evitar exposições desnecessárias.

Outra orientação é a realização de reuniões e celebrações festivas em ambientes abertos e ventilados, onde é possível manter certo distanciamento social.

“É importante que busquem fazer estas reuniões com um número reduzido de pessoas, principalmente para evitar aglomerações, em ambientes arejados, com espaço suficiente para assegurar o distanciamento social e jamais dispensar o uso correto da máscara e da higienização das mãos”, destacou Adriana.

De acordo com a secretaria, caso alguma pessoa apresente sintomas gripais, mesmo que leves, é indicado evitar esses ambientes festivos nesse período. “A recomendação é procurar inicialmente o atendimento na unidade de saúde mais próxima da sua residência, e identificar se está ou não com Covid-19 ou outra síndrome respiratória”, enfatizou a secretária.

Outros cuidados estão voltados para, sobretudo, crianças e idosos neste período de sazonalidade das doenças respiratórias. É recomendado que mantenham atenção redobrada em relação a hidratação e a alimentação saudável e evitar exposições e aglomerações desnecessárias.

Vacinação

A Carreta Vacina Amazonas é a nova estratégia do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Manaus, para oportunizar a vacina mais próximo da população e aumentar a cobertura vacinal de 1ª, 2ª doses e da dose de reforço.

A unidade móvel de vacinação ficará instalada na Praça Heliodoro Balbi - Praça da Polícia até o dia 23 deste mês, funcionando das 9h às 16h.

