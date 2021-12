Saiba como evitar a ressaca nas festas de fim de ano

Nessas confraternizações em que há espaço para o divertimento, algumas pessoas acabam excedendo no consumo de bebidas alcóolicas e acordam no dia seguinte com os efeitos da ressaca como: dor de cabeça, boca seca, sensibilidade à luz e enjoos. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - As festas de fim de ano são rodeadas de momentos em que as pessoas permitem se divertir um pouco mais com a família e com os amigos em meio a muita comida, fogos de artifício e bebidas variadas. Nessas confraternizações em que há espaço para o divertimento, algumas pessoas acabam excedendo no consumo de bebidas alcóolicas e acordam no dia seguinte com os efeitos da ressaca como: dor de cabeça, boca seca, sensibilidade à luz e enjoos.



De acordo com a autora do livro “Manual da sobrevivência – Ressaca” a nutricionista Cristiane Kovacs, o corpo pode entrar em estado de ressaca quando há a intoxicação do corpo pelo o álcool e que acaba deixando o organismo sobrecarregado. A nutricionista explica existem formas de combater os sintomas da ressaca.

Uma das principais dicas que Cristiane cita no Manual é não realizar o jejum antes de fazer uso do álcool. Ela também ressalta que esse período sem comer não é apenas de longas horas ou o dia todo, mas apenas de poucas horas antes do consumo.

A nutricionista conta que o jejum pode fazer com que a absorção do álcool pelo corpo seja acelerada, assim como o processo de metabolização no organismo. Para potencializar a proteção contra os efeitos do álcool no corpo, Cristiane afirma que comer verduras e legumes horas antes da ingestão de bebidas alcóolicas ajuda a amenizar os efeitos.

Outra sugestão da nutricionista é manter a hidratação do corpo, pois quanto mais o organismo estiver hidratado, melhor vai ser o funcionamento dos rins e como consequência os efeitos vão ser mitigados.



Além disso, a nutricionista indicou em seu livro um cardápio com vários alimentos básicos que podem ser consumidos ao longo do dia antes da ingestão do álcool que devem ser leves e ricos em macronutrientes.

No café da manhã recomenda comer frutas, café e poucas fatias de pão com geleia ou azeite. No lanche da tarde sugere um suco de mix ou frutas. Já no almoço ela indica arroz, feijão e carnes leves como o peixe.

Leia mais:

Conheça os benefícios do boldo para a saúde

Bebeu e a ressaca está brava? Veja as dicas da nutricionista

'Queridinha no verão', água de coco traz múltiplos benefícios à saúde