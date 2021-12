Vacinação em dois shoppings é suspensa devido temporal em Manaus

Nos pontos houve falta de energia elétrica e a ventania causou prejuízos. | Foto: Marcely Gomes

MANAUS - AM A Prefeitura de Manaus informa que em razão do temporal da manhã desta segunda-feira, (27), a vacinação contra a Covid-19 em dois pontos: shopping São José, na zona Leste, e Manaus Moderna, no Centro, precisou ser suspensa. No shopping São José, houve falta de energia elétrica, sem previsão de normalização.

No ponto que funciona na Feira Manaus Moderna, a ventania causou prejuízos na estrutura da tenda, impossibilitando o atendimento para vacinação no local. Nos dois pontos, o funcionamento será retomado na terça-feira, (28)

