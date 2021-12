Fique atento com o excesso de açúcar nas festas de fim de ano

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - “Na definição que temos de açúcar, trata-se de carboidrato simples, geralmente doce e solúvel em água, como a sacarose, a glicose e a frutose. Porém, os carboidratos complexos, presentes em quase todos os alimentos (inclusive os tidos como salgados), também elevam o açúcar”.

A afirmação é da endocrinologista Larissa Figueiredo, que chama atenção para os perigos dos excessos de açúcar nas festas de fim de ano, não apenas em guloseimas como bolos, tortas e rabanada, mas também em pratos como tender caramelizado, salpicões, farofas e até peru, geralmente ornados com frutas cristalizadas ou em calda.

Isso porque, consumido sem a devida moderação, o açúcar pode causar uma série de complicações no organismo, desde cansaço e envelhecimento da pele até baixa da imunidade, obesidade, diabetes, entre outros problemas mais graves.

Dados do Ministério da Saúde (MS) apontam que os brasileiros já consomem, normalmente, 50% a mais do açúcar recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Enquanto o indicado seria até 12 colheres por dia, a população do país ingere, em média, 18 colheres, porém, nas festas de fim de ano, esse consumo pode ser ainda maior, o que acende o sinal de alerta, especialmente entre os diabéticos.

“Pessoas com diabetes não conseguem fazer a metabolização (absorção) correta do açúcar, e o excesso causa processos inflamatórios em várias partes do corpo. Mas o consumo além da conta afeta também os não diabéticos, fazendo com que o corpo deposite o ‘extra’ sob a forma de glicogênio (reserva de energia) no fígado, levando a esteatose hepática”, explica a endocrinologista Larissa Figueiredo.

A especialista alerta que o perigo não se limita apenas ao açúcar, propriamente (sacarose), mas aos carboidratos de modo geral (frutose, lactose, amido etc.). Segundo ela, o alto consumo desses alimentos pode gerar outras condições nada saudáveis para o corpo.

“Aumenta também os triglicerídeos, o que é um problema grave que pode levar a tonturas, labirintopatias e pancreatite. Além disso, eventualmente, esse açúcar vem com gordura, o que pode aumentar o colesterol e também mexer com o labirinto, bem como gerar crises de enxaqueca, irritações gastrointestinais, como gastrites e doença do refluxo”, ressalta a médica.

Atenção e diagnósticos

Ter atenção ao consumo do açúcar (processado ou in natura) é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Porém, caso sinta sede em excesso, vontade constante de urinar, aumento de fome e emagrecimento sem explicação, é importante procurar um profissional médico para entender melhor a situação. Pode ser um início de diabetes. Caso necessário, ele pode indicar exames que avaliam a quantidade do açúcar no organismo.

“São três exames os mais comuns. O primeiro é o de glicose, que avalia o nível glicêmico e mede a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. O segundo é o de insulina, que controla a quantidade de glicose no sangue. Já o último é o de hemoglobina glicada, que avalia o nível glicêmico dos últimos três meses”, explica a bioquímica Luciana Figueira.

Ela ressalta que os exames de glicose e insulina precisam de jejum de oito horas e estão disponíveis sem a necessidade de agendamento prévio. Ambos tem resultado em até um dia útil. Já o de hemoglobina glicada não precisa de jejum e o resultado sai em quatro dias úteis.

Consumo consciente

Para quem não abre mão das guloseimas, a endocrinologista Larissa Figueiredo esclarece que é possível aproveitar os doces nas festas de fim de ano com a devida moderação. A dica é ter consciência no consumo. “O conselho é ter moderação, assim como tudo na vida. Se quer uma fatia de bolo ou pudim, tudo bem comer. Não vai fazer mal. Não pode é somar pudim, bolo, rabanada e etc” afirma a profissional. Ela destaca, porém, que pessoas com problemas crônicos, como obesidade e diabetes, devem seguir as dietas recomendadas por seus médicos.

