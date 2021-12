Novo Boletim da Covid no AM aponta resultados positivos com vacinação

A grande maioria dos casos positivos da doença tem apresentado sintomas leves ou são assintomáticos | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O novo Boletim da Situação Epidemiológica da Covid-19 no Amazonas, divulgado nesta quarta-feira (29), aponta aumento na incidência da doença no Amazonas em dezembro, em comparação com o mês de novembro, mas mostra estabilidade no número de internações e óbitos no mesmo período, o que indica que a vacinação contra a Covid-19 tem registrado resultados positivos.

O boletim edição nº 32 do ano 2, elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), já está disponível no site: https://bit.ly/3pEaZ56 .

A taxa de incidência da Covid-19 em dezembro chegou a 373 casos por 100 mil habitantes no estado – 124 casos a mais que a taxa registrada em novembro, que foi de 249 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a grande maioria dos casos positivos da doença tem apresentado sintomas leves ou são assintomáticos.

" Isso é resultado do avanço da vacinação no estado. Reiteramos a importância de dizer sim à vacina, ela é a nossa principal arma para o controle da pandemia da Covid-19. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

Tatyana também reforça a importância da manutenção dos cuidados de prevenção.

" Não devemos descuidar principalmente do uso de máscaras e evitar aglomerações, para controlar a transmissão não só da Covid-19, mas também de outras síndromes respiratórias agudas graves, já que estamos no nosso inverno amazônico, período sazonal em que registramos um aumento na circulação dos vírus que causam essas doenças. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

Ainda segundo o novo boletim, não há registro de Covid-19 no Amazonas pela nova variante Ômicron.

As amostras positivas para a doença seguem para o laboratório do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz-Amazônia), onde são submetidas a sequenciamento genético que identifica as linhagens do vírus.

Internações e óbitos

Em relação aos óbitos por Covid-19, o boletim da FVS-RCP aponta que a média móvel nos últimos 14 dias apresentou estabilidade, com menos de dois óbitos por dia.

As hospitalizações, nos últimos 14 dias, também permanecem estáveis. A taxa de ocupação de leitos clínicos destinados ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19 é de aproximadamente 19,4% na rede pública e 23% na rede privada.



No interior, a taxa de ocupação em leito clínico está em 2,20%.

Vacinação

As medidas preventivas contra a Covid-19 continuam sendo as recomendações da FVS-RCP para enfrentar a pandemia: adesão à campanha nacional de vacinação contra a infecção, uso de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos (com água e sabão e/ou álcool a 70%), distanciamento social e evitar aglomerações de pessoas.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) também monitora a ocupação da rede de assistência e mantém atualizado plano de contingência para Covid-19 e ações em reforço à vacinação.

Nesta quarta-feira, a SES-AM e a FVS-RCP divulgaram nota conjunta em que reduzem de quatro para três meses para aplicação da dose de reforço para população acima de 60 anos, público mais vulnerável a casos graves da doença.

Leia mais:

Balanço epidemiológico da Covid-19 é divulgado e registra duas mortes

Covid: Amazonas reduz intervalo para dose de reforço para três meses