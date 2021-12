Amazonas liberou R$ 160 mi do FTI para investimento na saúde em 2021

O município que mais recebeu recursos este ano foi Parintins | Foto: Lucas Silva/Secom e Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - Foram liberados, neste ano de 2021, R$ 160 milhões de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para os 61 municípios do interior do estado.

Com o repasse, que atende determinação do governador Wilson Lima, os municípios ampliaram as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, além de garantir investimentos e a melhoria da oferta de saúde para a população do interior.

A primeira parcela do FTI foi repassada aos municípios em fevereiro deste ano, no valor de R$ 30 milhões.

A segunda transferência, na quantia de R$ 20 milhões, foi liberada em março e em junho os municípios receberam R$ 36,7 milhões, referente à terceira parcela.

O pagamento da quarta parcela foi efetuado em outubro no valor de 36,5 milhões.

A quinta e última parcela foi paga em novembro, totalizando R$ 160 milhões destinados aos 61 municípios do interior do estado em 2021.

" O envio desses recursos pelo Governo do Estado amplia o financiamento dos municípios na área da saúde. Fortalece as ações de enfrentamento à pandemia, auxilia com investimentos na atenção básica, na compra de equipamentos, medicamentos e insumos, além de contribuir para o custeio da folha de pagamento dos profissionais. " Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde (SES-AM)

O repasse do FTI é realizado tendo como base o orçamento da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021, na ordem de R$ 1 bilhão.

O município que mais recebeu recursos este ano foi Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). Ao todo foram repassados mais de R$ 5,7 milhões de FTI.



O município foi o primeiro a receber a implantação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no interior do Amazonas, com 11 leitos no Hospital Regional Jofre Cohen, que contou com recursos estaduais, municipais e da iniciativa privada.

A primeira ala já atendeu 100 pacientes, em pouco mais de dois meses após a inauguração realizada pelo governador Wilson Lima.

O município de Manacapuru recebeu mais de R$ 5,3 milhões em recursos do FTI para investimentos em saúde e enfrentamento à Covid-19.

O recurso tem ajudado o município na manutenção dos programas de saúde básica, ampliação da oferta de consultas médicas especializadas, atendimento odontológico e visitas domiciliares.

Investimentos

Em 2020, o Estado repassou R$ 76 milhões para os 61 municípios e também apoiou a implantação de 875 leitos clínicos para atendimento de Covid-19.

E o Amazonas elevou em 576% a quantidade de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), que hoje estão implantadas em todos os municípios do interior do estado.

A destinação de recursos do FTI para a área da saúde foi garantida pela Lei nº 4.791, de 27 de fevereiro de 2019, aprovada pela Aleam.

A lei permitiu que até 40% da dotação inicial dos recursos do fundo fossem destinados para a área da Saúde, dos quais 20% para os municípios do interior e 80% para o pagamento de despesas pela SES-AM.

