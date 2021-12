Saiba como evitar a ressaca de 1° de janeiro de 2022

Veja dicas | Foto: Reprodução

No final do ano é comum que as confraternizações sejam regadas a álcool, o que causa a famosa ressaca. Saiba como evitar essa "dor de cabeça" no primeiro dia de 2022.

Tenha uma boa alimentação e evite beber em jejum

É importante equilibrar o consumo de álcool com as refeições nas festas de fim de ano. Alimentar-se é necessário para defender o organismo da exposição ao álcool.

A recomendação é optar por alimentos ricos em carboidratos integrais, como massas e pães, além de algumas batatas.

Tente não exagerar

Na companhia de amigos e familiares, é difícil conter a empolgação com a bebida preferida. Porém, a melhor maneira de evitar a ressaca continua sendo beber com moderação ou escolher opções sem álcool.

Tome água durante o consumo de álcool

Beber água entre os drinques pode ajudar a evitar a ressaca. Ao acordar, é fundamental continuar se hidratando para repor a água perdida durante a bebedeira: o álcool é diurético e aumenta a vontade de urinar, eliminando o líquido do corpo. Água de coco e frutas, como melancia, abacaxi e melão, ajudam bastante, pois são ricas em água.

Hidratar-se com antecedência

Se já sabe que à noite terá um evento, comece a se hidratar antes. O problema da ressaca é que o corpo perde a capacidade de metabolização do álcool, ficando saturado e intoxicado. Quando estamos desidratados, não conseguimos eliminar as toxinas.

