OMS indica que 2022 pode significar o fim da pandemia

| Foto: Divulgação

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma nota de esperança sobre como vencer a pandemia em 2022 em uma mensagem de véspera de Ano Novo, dizendo que o mundo tinha as “ferramentas para acabar com esta calamidade”, mesmo com novos casos diários de Covid atingindo novos recordes.

Contudo, a postagem otimista do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ele compartilhou em rede social na quinta-feira (30), veio com um aviso: quanto mais a desigualdade persistir, mais a pandemia persistirá.

Dois anos depois do início da pandemia, as ferramentas disponíveis para combater a Covid-19 permanecem distribuídas de forma desigual ao redor do mundo.

Na África, três em cada quatro profissionais de saúde permanecem não vacinados, enquanto as pessoas na Europa e nos Estados Unidos estão recebendo a terceira dose de reforço.

Essa lacuna tornou as chances de novas variantes emergirem mais prováveis, “prendendo-nos em um ciclo contínuo de perdas, dificuldades e restrições”, disse Tedros.

Dois anos depois do início da pandemia, as ferramentas disponíveis para combater a Covid-19 permanecem distribuídas de forma desigual ao redor do mundo.

Como parte de suas resoluções de Ano Novo, o chefe da OMS disse que trabalharia em colaboração com os governos para priorizar a distribuição de vacinas para iniciativas globais, como Covax Facility e AVAT, com a meta de vacinar 70% das pessoas em todos os países até meados de 2022.



Você pode ler sua postagem completa, “Minha esperança de acabar com a pandemia Covid-19 em 2022”, no LinkedIn. Confira um trecho da mensagem:

Depois de dois anos, agora conhecemos bem esse vírus. Conhecemos as medidas comprovadas de controle da transmissão: uso de máscara, evitar aglomerações, manter o distanciamento físico, praticar a higiene das mãos e respiratórias, abrir janelas para ventilação, testar e rastrear os contatos. Sabemos como tratar a doença que causa e aumentar as chances de sobrevivência de pessoas que sofrem de doenças graves. Com todos esses aprendizados e capacidades, a oportunidade de reverter esta pandemia para sempre está ao nosso alcance.

*Com informações da CNN



Leia mais:

Motorista de carreta que matou gari estava bêbado

Vacinação em shopping encerra com mais de 102 mil doses aplicadas em Manaus