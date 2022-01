Vacinômetro do Amazonas será atualizado na segunda-feira (3)

Campanha de vacinação contra a Covid-19 retorna nesta segunda-feira (03/01) | Foto: Bruno Zanardo/Secom

MANAUS (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informa que, devido ao recesso de fim de ano, as secretarias municipais de saúde suspenderam neste sábado (1°), a campanha de vacinação contra a Covid-19 em suas cidades. A campanha retorna nesta segunda-feira (03).

Neste sentido, o painel de doses aplicadas do Amazonas permanece com as seguintes informações: 2.764.437 de primeira dose, 2.210.201 de segunda dose, 56.803 com dose única e 400.749 de terceira dose (dose de reforço), totalizando 5.432.190 doses aplicadas em todo o estado.

