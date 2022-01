Parto de quadrigêmeas é realizado em Manaus

Uma das recém-nascidas morreu no dia seguinte, após sofrer insuficiência respiratória, causada pela prematuridade extrema. | Foto: Reprodução/Secom

Manaus (AM) - Uma jovem de 20 anos deu à luz a quadrigêmeas na Maternidade Ana Braga, na Zona Leste de Manaus, no último domingo (2). Segundo a maternidade, uma bebê não resistiu e faleceu devido as complicações após parto. A mãe e as outras três recém-nascidas estão internadas.



Elas chegaram ao mundo com prematuridade extrema: apenas 27 semanas de gestação (o que equivale a cerca de seis meses) e pesando em torno de 600 gramas.

A mãe, Claudiane Khadyja Costa Pinto, deu à luz uma semana após ser diagnosticada com malária. As meninas nasceram em um intervalo de 50 minutos: a primeira às 21h50, e a última às 22h40.

Já as demais meninas seguem internadas em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o quadro de saúde estável. A expectativa é de que elas fiquem recebendo atendimento na maternidade por mais três meses, quando deverão atingir o peso ideal para ganhar alta.

Gravidez foi descoberta durante um exame de rotina

Segundo o site g1 Amazonas, Claudiane contou que descobriu que estava grávida de quadrigêmeas durante um exame de rotina.

" Foi durante uma consulta com um ginecologista. Estava fazendo a transvaginal, quando o médico viu que eu estava grávida não de um bebê, mas de quatro. Foi uma surpresa muito grande para mim " Claudiane Khadyja Costa Pinto, grávida

"Foi um período muito difícil. Logo antes de tê-las, ainda peguei malária, além das contrações que doeram bastante. O parto também foi bem complicado, principalmente o da minha primeira filha".

A mãe das quadrigêmeas informou que está aceitando doações de itens para cuidar das meninas, como fraldas. Quem puder ajudar, pode entrar em contato pelo número: (92) 98619-7266.

Segundo caso em duas décadas em Manaus

Esse é o segundo nascimento de quadrigêmeos no Amazonas em mais de duas décadas. O último ocorreu no ano passado, quando a cozinheira Michelle Freitas, de 38 anos, ganhou uma quarta filha surpresa.

Na época, Michelle concedeu entrevista ao site g1 Amazonas e relatou que passou os sete meses da gestação acreditando que teria somente três bebês. Até que, na hora do parto, descobriu que estava grávida de quadrigêmeas.

Antes desse caso, o último parto de quadrigêmeos no Amazonas havia ocorrido em 1999.

