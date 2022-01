Gusttavo Lima é confirmado com Covid e cancela agenda de eventos

Os shows em Caldas Novas (GO), Guriri (ES) e Guarapari (ES), que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de janeiro foram adiados | Foto: Reprodução

O cantor Gusttavo Lima foi diagnosticado com Covid na manhã desta quarta-feira (5/1). A informação foi publicada pelo instagram da Balada Music, escritório do sertanejo.

Com isso, sua a agenda de eventos do artista, que programa três shows ainda nesta semana, foi adiada.

Segundo o comunicado, Gusttavo Lima cumprirá o isolamento em casa e está assintomático. Na noite de ontem, ele já havia publicado uma imagem em seus stories com uma mistura e a legendou como “sai, gripe”.

Os shows em Caldas Novas (GO), Guriri (ES) e Guarapari (ES), que seriam realizados nos dias 7, 8 e 9 de janeiro foram adiados. Novas datas serão divulgadas em breve. A participação de Gusttavo no Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO) também foi cancelada.

Confira, na íntegra, o comunicado oficial da assessoria de imprensa de Gusttavo Lima.

“A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, comunica que o artista acaba de testar positivo para a COVID 19. Em virtude disso, ele não participará na noite de hoje (dia 05) do evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO). Informamos ainda que Gusttavo Lima está assintomático e cumprirá o isolamento em casa. Os shows programados para os dias 07, 08 e 09/01 nas cidades de Caldas Novas (GO), Guriri e Guarapari (ES), respectivamente, serão adiados e as novas datas divulgadas em breve".

Leia mais:

Fã de Gustavo Lima desmaia ao ganhar camisa de cantor; veja vídeo

Vídeo mostra homem sendo morto após show de Gusttavo Lima