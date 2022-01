Governo do Amazonas intensifica vacinação e testagem contra a Covid-19

As testagens para a detecção do novo coronavírus são realizadas nas três principais portas de entrada do Amazonas. | Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas está intensificando ações de prevenção e combate à Covid-19 na capital amazonense.

Nesta quarta-feira (05), além do retorno das atividades da carreta Vacina Amazonas, órgãos de saúde estão intensificando a testagem nas portas de entrada da cidade, com o objetivo de fortalecer o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

No Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, a população contou com a retomada das atividades da Carreta Vacina Amazonas.

A unidade móvel de vacinação vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia.

O estudante Marcos Vinícius, de 21 anos, é morador do bairro Monte Pascoal e ficou sabendo do início da vacinação por meio dos familiares, com quem se dirigiu até o Centro de Convivência.



" Eu vim mais por precaução de saúde mesmo, para prevenir a minha saúde e a saúde da minha família. Tem idosos na minha família, e eu vim por conta disso também, que é muito importante para viajar, a carteirinha da vacina também. " Marcos Vinícius, estudante

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) estão no local aplicando a 1ª, 2ª, 3ª doses, além da 4ª dose, disponível para os imunossuprimidos que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.



Intensificação de testagem

As testagens para a detecção do novo coronavírus são realizadas nas três principais portas de entrada do Amazonas– Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Terminal Rodoviário Eng. Huascar Angelim e Porto de Manaus.

A partir desta quarta-feira, equipes da SES-AM e da FVS-RCP irão intensificar a vigilância nesses locais.

As amostras são encaminhadas para o laboratório do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz-Amazônia), onde são submetidas à sequenciamento genético que identifica as linhagens do vírus.

" É bem prático, para quem tem dúvida, não toma muito tempo. É bem rápido, acho que por volta de 10 minutinhos já sai com o resultado. " Adilson Bartelt, militar

O militar Adilson Bartelt, de 32 anos, chegou a Manaus vindo do Rio Grande do Sul, onde passou as férias.

De 31 de maio de 2021 até esta terça-feira (04), foram realizadas 41.321 testagens, sendo 17.399 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 13.301 na Rodoviária de Manaus e 10.621 no Porto de Manaus.

Do total de testagens realizadas (41.321), foram identificados 346 casos positivos, sendo 207 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 53 na Rodoviária de Manaus e 86 no Porto de Manaus.

" Já estamos fazendo [testagem] desde o ano passado e, nesse período de festa, conversamos com o governador Wilson Lima e resolvemos intensificar essa ação. Já estivemos aqui, eu e a presidente da FVS-RCP (Tatyana Amorim), em outras vezes, para ver como a coisa estava funcionando e agora resolvemos fazer essa divulgação para que estimule as pessoas, e você já viu que isso funcionou bastante, estimule as pessoas a realizar esse teste. " Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde

Leia mais:

Trânsito em locais de vacinação é organizado pelo IMMU em Manaus

Testagem para Covid-19 é intensificada no aeroporto de Manaus