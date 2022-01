Policlínica Codajás atendeu mais de 330 mil pacientes em 2021

Os atendimentos ofertados na unidade são para cerca de 30 especialidades e em mais nove setores | Foto: Islânia Lima/Policlínica Codajás

Manaus (AM)- A Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), atendeu 337.080 pacientes, em 2021.

A unidade está localizada na avenida Codajás, 26, bairro Cachoeirinha, e atende pacientes com consultas especializadas encaminhadas via Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), de segunda à sexta das 7h às 17h.

Foram 101.016 atendimentos a mais que em 2020, quando a unidade registrou o total de 236.064 pessoas atendidas. A policlínica espera ampliar ainda mais esse resultado em 2022 com a reforma e reinauguração do Centro Especializado de Reabilitação Tipo 3 (CER 3).

Os atendimentos ofertados na unidade são para cerca de 30 especialidades e em mais nove setores, com realização de consultas com médicos especialistas, exames, curativos e serviços de fisioterapia.

O diretor da Policlínica Codajás, o fisioterapeuta Ráiner Figueiredo, explica que o aumento expressivo do fluxo de atendimento se deve a inúmeros fatores relacionados a melhorias na unidade.

" O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, tem sido um pilar importante em todas as nossas mudanças. Com recursos estaduais, federais e próprios da unidade conseguimos melhorar vários setores e aumentar o quantitativo de pessoas atendidas " Ráiner Figueiredo, diretor da Policlínica Codajás

A fisioterapia foi a área com a maior alta de atendimentos. Saiu de 25.147, em 2020, para 53.213 atendimentos em 2021 – mais que o dobro, na comparação com o ano anterior. O motivo está relacionado ao reforço no número de profissionais e procedimentos no setor. Hoje, a unidade conta com 20 fisioterapeutas.

Outra mudança importante na Policlínica Codajás ao longo de 2021 foi a criação do setor de ortopedia, com 10 novos profissionais atendendo em dois turnos. Como resultado, de 1.397 atendimentos em 2020, o número saltou para 7.182 consultas em 2021.

No programa “Pé Diabético”, executado pelo Governo do Estado em parceria com a Associação Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas, o atendimento aos portadores de diabetes saltou de 8.645 para 9.932 atendimentos.

No CER 3, houve entrega de 88.178 equipamentos para pacientes ostomizados, um ganho significativo de 3.733 equipamentos a mais entregues aos mais de mil pacientes cadastrados na policlínica. Em 2020, o total entregue foi de 84.445. Além destes, a Policlínica Codajás possui ainda os setores e programas de Imaginologia, da Saúde da Mulher, Programa Transsexualizador, Triagem Neonatal, Alto Risco e a Farmácia Especializada.

Em 2022, o CER 3 será reinaugurado, com uma nova estrutura física, equipamentos e profissionais para reabilitação de pessoas com deficiência auditiva, visual e física.

