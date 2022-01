Carreta Vacina AM já aplicou mais de 5 mil doses e segue na zona norte

São aplicadas mais de 1 mil doses por dia, sendo que o maior número de aplicações (1.573) foi registrado no sábado (08) | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - A Carreta Vacina Amazonas continua no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na zona norte de Manaus, e vai permanecer no local até o sábado (15), com atendimento das 9h às 16h. Já foram 5.233 doses aplicadas na unidade itinerante de vacinação desde a quarta-feira (05).



São aplicadas mais de 1 mil doses por dia, sendo que o maior número de aplicações (1.573) foi registrado no sábado (08). A Carreta Vacina Amazonas é uma estratégia do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para levar a vacina cada vez mais perto da população.

“Nós continuamos com a vacinação, temos a carreta Vacina Amazonas no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, o Sambódromo, temos as Unidades Básicas de Saúde. As medidas não farmacológicas são muito importantes neste período, como uso contínuo de máscara, lavagem das mãos, álcool gel. Hoje é o início de uma nova semana e precisamos da conscientização da população, é uma atitude que depende de todos”, afirma a secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde, Nayara Maksoud.

O tempo de permanência da carreta na zona norte pode ser prorrogado, dependendo da demanda. A unidade irá percorrer outros bairros da capital, sempre visando ampliar a cobertura vacinal da população.

Na carreta é disponibilizada a aplicação das 1ª, 2ª, 3ª doses, além da 4ª dose, disponível para as pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

*Com informações da assessoria

