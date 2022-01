‘Resumo de Normas Covid-19’ é atualizado com novos decretos

A 4ª edição – Volume 1 sendo atualizada até o mês de março. | Foto: Winnetou Almeida

Manaus (AM) - Com o surgimento de uma nova variante do coronavírus, o Governo do Amazonas vem tomando decisões para restringir o contágio da doença e combater a transmissão entre a população.

Tais novos decretos com medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de estabelecimentos já estão disponíveis na 4ª edição – Volume 1 do “Compêndio de Normas Coronovavírus/Covid-19”.

A publicação, atualizada constantemente assim que são publicados no Diário Oficial (DOE) novos decretos e leis de enfrentamento da Covid-19, foi lançada na última semana pela Editora da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

" O objetivo é facilitar a vida do cidadão e disponibilizar tudo de forma rápida e segura, para estudantes, juristas, jornalistas ou qualquer um que precise consultar com regularidade os atos oficiais do Governo do Amazonas em relação à pandemia. " Daniela Cavalcante, gerente de Produtos e Serviços Editoriais da IOA

A 4ª edição – Volume 1 do Compêndio de Normas traz todos os atos oficiais publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) a partir de 5 de janeiro de 2022.

A publicação segue sendo atualizada até o mês de março.





" A cada três meses, lançamos um novo volume do Compêndio de Normas Covid-19. " Daniela Cavalcante, gerente de Produtos e Serviços Editoriais da IOA





Para acessar, basta entrar gratuitamente na plataforma disponível no site da Imprensa Oficial, em imprensaoficial.am.gov.br/compendio-de-normas-covid-19 .

É possível acessar tanto a versão para visualização on-line, pela plataforma Yumpu, como fazer download em PDF, tudo gratuito e organizado como num livro, para facilitar a pesquisa.

Além da edição atual, o cidadão também encontra na plataforma um tutorial sobre como utilizar e navegar pelas publicações, bem como acesso irrestrito às edições e volumes anteriores do Compêndio de Normas Coronavírus, que reúnem separadamente as decisões do Governo do Amazonas tomadas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Veja abaixo a listagem das edições anteriores:

• 1ª Edição – 16 de março a 13 de maio de 2020;

• 2ª Edição – 16 de março de 2020 a 4 de janeiro de 2021;

• 3ª Edição Vol. I – 4 de janeiro a 31 de março de 2021;

• 3ª Edição Vol. II – 6 de abril a 30 de junho 2021;

• 3ª Edição Vol. III – 1º de julho a 30 de setembro de 2021;

• 3ª Edição Vol. IV – 1º de outubro a 4 de novembro de 2021;

• 4ª Edição Vol. I – 5 de janeiro de 2022 (em atualização);

