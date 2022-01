Carreta da Vacina atende moradores do Tarumã a partir de hoje (19)

O novo local visa aumentar a cobertura vacinal nessa área da cidade. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - A carreta Vacina Amazonas, que já aplicou mais de 11 mil doses do imunizante contra a Covid-19, estará em novo endereço a partir desta quarta-feira (19).

A unidade móvel de vacinação, uma estratégia do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), para levar a vacina cada vez mais para perto da população, estará atendendo no CMPM III – Escola Estadual Prof. Waldocke Fricke de Lyra, localizada na rua Santa Helena, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

" Nossa equipe não mede esforços para levar a vacina cada vez mais perto das pessoas e contamos com a adesão de todos. Agradecemos à população do Amazonas, que tem atendido nosso chamado para a vacinação. São doses de esperança que, agora, por meio desse projeto de sucesso do Governo do Amazonas, atende uma área tão importante da cidade de Manaus, que é o bairro Tarumã. " Anoar Samad, titular da SES-AM

Além de desafogar outros postos de vacinação, o novo local visa aumentar a cobertura vacinal nessa área da cidade.

O espaço conta com profissionais de saúde da SES-AM e da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), com o apoio da Prefeitura de Manaus, oferecendo atendimento de segunda a sábado, das 9h às 16h.

Na carreta é disponibilizada a aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, disponível para as pessoas com alto grau de imunossupressão, que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses

Para a população acima de 60 anos, o intervalo para a terceira dose é de, pelo menos, três meses da aplicação da segunda dose.

Para pessoas entre 12 e 59 anos, a imunização com a dose de reforço exige um intervalo de, pelo menos, quatro meses.

Para receber a dose de reforço, é necessário apresentar a carteira de vacinação, documento de identificação original com foto ou certidão de nascimento (com idade menor de 17 anos) e CPF.

Para a aplicação da 4ª dose, os documentos necessários são: carteira de vacinação, documento de identificação com foto, CPF, e laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia, que ficará retida para controle.

