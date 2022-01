Megaestrutura para testagem estima atendimento de até 10 mil pessoas

A estratégia de abrir este posto de testagem tem como objetivo identificar e monitorar os casos da doença | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - O novo Centro de Testagem contra a Covid-19, nas etapas 1 e 2 Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), na zona Centro-Oeste de Manaus, entrou em funcionamento na manhã desta quarta-feira (19), sendo uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus.

A estimativa é de testagem de até 10 mil pessoas por dia. A estratégia de abrir este posto de testagem tem como objetivo identificar e monitorar os casos da doença.

O espaço possui ampla estrutura com 20 pontos de coleta do teste montados, área de triagem e atendimento médico para as pessoas que testarem positivo.

O governador Wilson Lima esteve no espaço juntamente com o prefeito de Manaus, David Almeida, para acompanhar o início do atendimento.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, o Estado está cedendo não somente as instalações do local, mas também está disponibilizando profissionais para atuação no local, sendo 14 médicos, 10 técnicos de enfermagem, dois farmacêuticos bioquímicos e 20 servidores para auxiliar no apoio técnico. Além disso, destinou 20 mil testes rápidos de antígeno para a ação.

" É um apoio muito grande. Imagina um centro de testagens desse com capacidade de 5 mil atendimentos por dia. Isso vai ajudar muito a população, ainda mais nessa fase de um aumento exponencial de casos. Além da estrutura, o Governo do Estado também entrou com médicos, entrou com técnicos em enfermagem, com auxiliares e também com testes. " Anoar Samad, médico secretário de Estado de Saúde

Nesta quarta-feira, o atendimento teve início às 9h e seguirá até as 19h. A partir da quinta (20), será até as 17h.

Além do teste rápido de antígeno para pacientes com sintomas gripais, haverá atendimento médico para usuários com diagnóstico positivo para Covid-19.



A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, esclarece sobre quando a população deve procurar o centro de testagem.

" É importante que a população venha procurar fazer o teste somente se estiver com sintomas, porque se não estiver com sintomas, nós não estamos orientando a testagem. Estamos priorizando neste momento as pessoas que estão apresentando sintomas, respiratórios principalmente, como tosse, dor de garganta, febre, mal-estar geral. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)

Ampliação da testagem

A média de testes realizados teve um grande aumento no Amazonas, passando de 40 mil testes por mês para 60 mil testes por semana, atualmente.

Além do centro de testagem, o Estado oferta a testagem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Rodoviária e Porto de Manaus e, ainda, nas Unidades e Serviços de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs), do Governo do Amazonas.

