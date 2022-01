Centros de Testagem para Covid-19 realizaram 7,5 mil exames na quarta

Mais de 4.000 pessoas foram diagnosticadas com a doença | Foto: Camila Batista / Semsa

Manaus (AM) - Dados consolidados pela Prefeitura de Manaus após o encerramento das atividades nos Centros Municipais de Testagem para Covid-19, por volta das 22h da quarta-feira (19), mostram que, juntas, as duas unidades realizaram 7.499 testes ao longo do dia.

Do total de exames coletados, 54,5% tiveram resultado positivo, o que significa que 4.094 pessoas foram diagnosticadas com a doença.

No Centro de Testagem instalado no Studio 5, zona Sul da capital, foram processados 4.064 exames, com 54% de resultados positivos. Já no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Oeste, foram feitos 3.435 testes no primeiro dia de atendimento da unidade e, do total, 55% foram positivos para Covid-19.

As unidades encerraram a admissão de usuários às 19h, mas o trabalho de testagem, atendimento médico e dispensação de medicamentos seguiu até por volta das 21h30.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, avalia que o percentual de casos positivos confirma o cenário de expansão da variante Ômicron e acende um alerta para o reforço nas medidas de proteção, incluindo o uso de máscaras, a higienização das mãos, o distanciamento social e, principalmente, a vacinação.



" Estamos usando estratégias para garantir assistência a todas as pessoas com suspeita de Covid-19, mas precisamos do compromisso da população na manutenção dos cuidados individuais. " Shádia Fraxe, secretária municipal de Saúde

Shádia, que é médica, esteve pessoalmente no atendimento a pacientes no Studio 5, para reforçar a equipe de profissionais responsáveis pela consulta após a testagem.

Ela cita o déficit de aproximadamente 800 servidores no dia de ontem por conta de licenças por doença.

O atendimento para realização de testes segue nesta quinta-feira (20), nos dois Centros de Testagem, que passam a funcionar das 9h às 17h.

Além desses locais, 32 unidades básicas de saúde (UBSs) oferecem o exame, conforme horário indicado na lista de unidades de testagem, disponível no link https://bit.ly/ubscovidmanaus .

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que só dirijam aos locais de testagem as pessoas com sintomas gripais iniciados há, no máximo, sete dias, uma vez que, após esse período, o teste deixa de ser indicado e o paciente deve procurar atendimento médico.

