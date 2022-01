Belarmino Lins diz que UBSs podem descentralizar diagnósticos rápidos

Conforme Belarmino, duas ou três UBSs podem sediar a realização da testagem para um grande número de pessoas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na opinião do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também podem ser usadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Manaus para a descentralização dos exames para diagnósticos rápidos com relação à Covid-19.

Na quarta-feira (19), o parlamentar propôs a montagem de tendas para a realização descentralizada da testagem.

Nesta quinta-feira (20), ele ampliou sua proposta ao chamar a atenção do governador Wilson Lima e do prefeito David Almeida para a possibilidade do aproveitamento das estruturas das UBSs para a testagem.

Conforme Belarmino, duas ou três UBSs, devidamente selecionadas em cada zona da cidade, podem sediar a realização da testagem para um grande número de pessoas, evitando aglomerações e desafogando o Centro de Convenções Vasco Vasques e o Centro de Testagem do Studio 5.



" Acredito que o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida acertaram ao utilizar o Vasco Vasques e o Stúdio 5 para o início da testagem, mas, obviamente, as gigantescas demandas surgidas agora obrigam-nos a buscar alternativas para ajudar na descentralização dos exames, que é o que nós estamos fazendo, na certeza de que contribuímos construtivamente para o combate à pandemia. As UBSs podem ser bem utilizadas para a testagem e, além do mais, ficam próximas às residências das pessoas. " Belarmino Lins, deputado estadual

