Ômicron pode acelerar o fim da pandemia na Europa, diz OMS

A variante Ômicron do novo coronavírus, que poderá infectar 60% dos europeus até março e no Brasil é responsável pela maioria esmagadora das infecções, pode acelerar o fim da pandemia, de acordo com o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa.



"É plausível que a região esteja se aproximando do fim da pandemia," declarou à AFP Hans Kluge, diretor regional da OMS para o continente europeu.

" Assim que a onda da Ômicron se acalmar, haverá imunidade por algumas semanas e meses, seja graças à vacina ou porque as pessoas terão sido imunizadas pela infecção, e também uma queda devido à sazonalidade. " Hans Kluge, diretor regional da OMS

Em relação à sazonalidade, a Europa está no meio do inverno no momento, período no qual as doenças respiratórias são transmitidas com mais facilidade.

