Amazonas institui incentivo à Vacinação Tríplice Bacteriana Acelular

A vacina DTPa faz parte do cronograma básico de vacinação das crianças. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, sancionou a Lei nº 5.784, que institui a Campanha Estadual de Conscientização e Incentivo à Vacinação da Tríplice Bacteriana Acelular (DTPa). Conforme a lei de 12 de janeiro de 2022, a campanha será incluída no calendário oficial de eventos do estado.

A vacina DTPa faz parte do cronograma básico de vacinação das crianças. Ela foi implantada no calendário em 2014 devido aos casos de coqueluche que acometiam crianças menores de 2 meses, tendo em vista que o calendário de vacinação contra essa doença inicia aos 2 meses de vida com a vacina Pentavalente, que protege contra a difteria, tétano, coqueluche e bactéria Haemophilus influenzae tipo B, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta.

Para o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, a vacinação continua sendo a arma mais importante para proteger as crianças.

" Esse é o método mais efetivo de prevenir doenças graves que, no passado, levavam crianças e adultos a óbito e assustaram muitas gerações. " Anoar Samad, secretário de Saúde do Amazonas

De acordo com a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas, Izabel Nascimento, a vacina DTPa é importante mesmo para os pacientes que apresentaram coqueluche, visto que a proteção conferida pela doença não é permanente.

" Outro fator muito importante é a prevenção da transmissão da bactéria da coqueluche, principalmente para os menores de 1 ano de idade. A DTPa está indicada de acordo com o Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) para crianças menores de 7 anos com comorbidades do tipo cardiopatias, pneumopatias, neurológicos e eventos adversos graves após DTPa. " Izabel Nascimento, coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas

O objetivo da campanha é conscientizar e incentivar a população sobre a importância da vacinação, com esclarecimentos de forma geral e distribuição de material informativo e explicativo, protegendo assim os indivíduos de doenças que podem ser prevenidas com a vacinação.

Leia mais:



Dia ‘D’ da campanha de Multivacinação movimentou capital do AM

Brasil terá maior fábrica de vacinas da América Latina