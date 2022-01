Manaus libera vacina contra Covid para crianças de 10 anos

O público total estimado de 5 a 11 anos é de 260 mil pessoas | Foto: Reprodução/ Semsa

Manaus - A Prefeitura irá liberar a vacinação contra a Covid-19, a partir desta quarta-feira (26), para crianças de 10 anos, sem doenças preexistentes. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida, nesta terça-feira (25).



São quatro pontos disponibilizados área a imunização infantil na capital:

· Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (Zona Oeste) – 9h-16h

· Cidade da Criança (Zona Centro-Sul) – 9h-16h

· Clube do Trabalhador Sesi (Zona Leste) – 9h-16h

· Shopping Via Norte (Zona Norte) – 10h-16h





Além do novo grupo, Manaus segue vacinando todas as crianças com 11 anos, além de crianças de 5 a 11 anos com algum tipo de deficiência permanente ou comorbidade.

A partir desta semana, também são atendidos, em paralelo, os públicos contemplados no grupo 2 (indígenas e quilombolas), grupo 3 (crianças que vivem em instituições de longa permanência, como abrigos e orfanatos) e grupo 4, formado pelas crianças da população geral de 5 a 11 anos, que serão vacinadas de modo escalonado, sendo uma idade por vez.

O público total estimado de 5 a 11 anos é de 260 mil pessoas e, de acordo com a secretaria Municipal de Saúde, a adesão vai ser avaliada dia a dia, para a definição de quando os novos públicos serão atendidos.

Documentos

Para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada por um dos pais ou outro responsável maior de 18 anos, com documento de identidade, sendo necessário apresentar três documentos: certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação.

Para as crianças com comorbidades, além dos documentos pessoais, é necessário apresentar laudo médico que comprove condições consideradas pelo MS como prioridade para a vacinação. A lista pode ser conferida pelo link bit.ly/vacinacovid-criancas.

Para os que têm deficiência, não há exigência de comprovação desta condição.

A Semsa orienta que a criança não tenha recebido nenhuma outra vacina do calendário infantil nos 15 dias anteriores e que não esteja com qualquer doença na fase aguda (gripada, por exemplo).

