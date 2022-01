Taxa de transmissão do coronavírus sobe para 1,78 no Brasil

A taxa significa que cada 100 pessoas com coronavírus transmitem para outras 178. | Foto: Divulgação

A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil subiu para 1,78 esta semana, de acordo com o Imperial College de Londres. Na última semana, o índice era de 1,35.

Este número é o mais alto no país desde, pelo menos, julho de 2020. Vale ressaltar que a instituição ficou sem calcular o índice para o Brasil desde dezembro de 2021, devido ao apagão de dados do Ministério da Saúde.

A taxa de 1,78 significa que cada 100 pessoas com coronavírus transmitem para outras 178. A margem de erro dos cálculos pode diminuir essa taxa, para 1,61 ou aumentar, para 1,94.

Quanto menor o número, maior o sinal de que a doença está recuando. Quando está superior a 1, isso significa que cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa, avançando o contágio.





