Síndrome de início de ano: o que é e por que a ansiedade aumenta

| Foto: Divulgação

O ano de 2022 chegou com tudo e, com ele, as expectativas de planos, projetos e metas de vida. Mas, se a época parece feliz para uns, para outros o sentimento é de tristeza, melancolia e frustração, levando até a casos de depressão e ansiedade.

De acordo com uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association, 80% das pessoas são atingidas pelo estresse, que está ligado diretamente ao aumento e acúmulo de tarefas, sobrecarga de pensamentos, ritmo frenético no trabalho e férias escolares, além das expectativas para o ano que vem.

A psicóloga da Audimed Saúde, Natássia Santos, explica que todo início de ano é criado novas expectativas e novas metas. É como um renascimento de um novo ciclo no psicológico das pessoas. Com isso, é gerado ansiedade sobre esses projetos. Ainda mais, se os planos no ano passado tenham sido frustrados.

A especialista recomenda algumas práticas para o início do ano. “Se acolha mais, se perdoe por não ter alcançado alguns objetivos passados. Refaça novos projetos, pois, assim como o ano passou, você também não é mais a mesma pessoa. E, entender que nem tudo depende de você”.

A expectativa dos novos planos para o ano se mistura à frustração dos planos não concretizados. A psicóloga destaca que o equilíbrio é o ponto essencial para não se cobrar demais, bem como não se acomodar demais.

“Equilíbrio é a base de tudo, estar cômodo é uma condição que te satisfaz. Mas, que ponto isso é bom? Assim como, a auto cobrança de alcançar a perfeição ou a excelência. Buscar sua melhor performance, se reinventar, se destacar entre os demais precisa fazer sentido para a pessoa. Muitas vezes, nos permitimos buscar algo que o outro disse que é bom, que é legal. Pondere, reflita em primeiro lugar se você está realizado ou cansado?”, recomenda.

Ser feliz não é exclusividade dos bem-dotados, mas uma escolha pessoal. É habilidade a ser aprendida e exige treino diário que envolve esforço e garante recompensa. Natássia dá algumas dicas para ser mais feliz:

- Priorize a si e aos que você ama.

- Tenha tempo para você.

- Busque cuidar da saúde física e mental.

- Faça atividades físicas.

- Novos planos, novos projetos. Mas, antes de tudo viva o hoje. Não condicione sua felicidade a algo ou alguém!

- Pratique a gratidão e o perdão e serás feliz como recompensa!

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Saiba como melhorar a saúde mental e evitar doenças como a depressão

Síndrome Burnout passa a ser considerada doença do trabalho