Policlínica Codajás reinaugura em Manaus

A reforma da Policlínica possibilita o atendimento mais humanizado para os amazonenses | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - A Policlínica Codajás, unidade pertencente à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), reinaugurou, nesta quinta-feira (27), o setor de Saúde Mental, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com consultas especializadas.

A reinauguração marca um novo ciclo institucional do órgão, que atende pacientes com profissionais nas áreas de psicologia, psiquiatria, otorrinolaringologista e conta ainda com clínico geral para renovação de receitas, enfermeiras, assistentes sociais e servidores que atuam no atendimento diário.

Foram revitalizadas 14 salas que receberam novas portas, mesas e cadeiras para proporcionar aos servidores e toda a população um ambiente mais humanizado e confortável.

Para o diretor-geral da Policlínica Codajás, fisioterapeuta Ráiner Figueiredo, a reforma possibilita o atendimento mais humanizado para os amazonenses.



" Atendemos cerca de mil pacientes por mês com diversos especialistas, e esta reinauguração proporciona uma melhor comodidade. É uma obra maravilhosa para os pacientes e servidores, pois assim damos a eles melhores condições de trabalho e, com isso, as consultas têm uma melhor eficácia. " Ráiner Figueiredo, fisioterapeuta diretor-geral da Policlínica Codajás

A Policlínica Codajás atendeu, em 2021, 15.281 pacientes, e a meta é que o número seja superado neste ano, com mais de 16 mil pessoas atendidas no setor de Saúde Mental, nas especialidades oferecidas.

A unidade realiza uma média mensal de 1.273 atendimentos via marcação pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e no acolhimento diário dos psicólogos.



A manicure Maria Helena, de 24 anos, faz consultas com psicólogos da Policlínica Codajás há dois anos. Para ela, a reforma é um grande avanço na gestão pública do Estado.

" Quando cheguei aqui fui acolhida com total atenção e respeito pelos profissionais. Agora teremos maior conforto durante nosso atendimento. Ficou tudo maravilhoso. " Maria Helena, manicure

A reinauguração também comemora a finalização do mês de campanha Janeiro Branco, que conscientiza as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental e emocional e a marca de 15 mil atendimentos em 2021.

A psicóloga Fabiane Vasques, que atua no setor atendendo pacientes, conta que ainda existe muito preconceito sobre consultas nesta área de saúde.

" Devido à pandemia, houve um aumento de casos de pessoas com ansiedade e depressão. É de suma importância que as pessoas busquem ajuda para melhorar a qualidade de vida. Aqui recebemos adolescentes e adultos de portas abertas. " Fabiane Vasques, psicóloga

Saúde mental

Com atendimento de segunda à sexta das 7h às 17h, o setor de Saúde Mental fica localizado nas dependências da Policlínica Codajás, na avenida Codajás, no bairro Cachoeirinha.

Consultas com psiquiatra e demais especialistas são agendados via Sisreg, após encaminhamento médico por uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Já os atendimentos com as psicólogas acontecem sem agendamento prévio. Os usuários interessados devem ir à unidade com o cartão do SUS e identidade, para fazer parte do atendimento em acolhimento.

