AM aplicou mais de 5.200 doses de vacinas em crianças de 5 a 11 anos

119 mil doses do imunizante Pfizer foram enviadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação do novo público-alvo. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O estado do Amazonas aplicou até agora mais de 5.200 doses de vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Até o momento, 119 mil doses do imunizante Pfizer foram enviadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação do novo público-alvo.

No Amazonas, doses dos imunizantes Pfizer e CoronaVac estão sendo utilizadas para iniciar a nova fase de vacinação.

" Estamos realizando a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com a vacina da Pfizer pediátrica, e para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com a CoronaVac. " Daniel Barros, diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)

Das 119 mil doses, 40 mil já estão em uso, as demais estão armazenadas na sede da FVS-RCP.

O diretor técnico da Fundação também esclarece que as doses restantes estão disponíveis para retirada pelos municípios e que o imunizante da Sinovac (CoronaVac) remanescente nas cidades do interior já pode ser utilizado na vacinação para crianças.

" A FVS acrescenta que está em constante contato com as equipes de saúde municipais para a realização do agendamento da retirada desses imunizantes. Já em relação à vacinação de crianças e adolescentes com a CoronaVac, a FVS informa que o Ministério da Saúde incluiu a vacinação desta faixa etária com o estoque das vacinas CoronaVac que já estavam nos municípios. Portanto, esses já podem iniciar a vacinação das crianças. " Daniel Barros, diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP)

Doses aplicadas

Até a quinta-feira (27/01), 5.873.035 doses foram aplicadas no Amazonas. Destas, foram 2.823.584 de primeira dose, 2.333.585 de segunda dose, 57.747 de dose única, 658.022 de 1ª dose de reforço e 97 de 2ª dose de reforço.

As informações estão disponíveis no site da FVS, www.fvs.am.gov.br .



Leia mais:

Parque das Tribos recebe equipe itinerante para vacinação

AM investe mais R$ 61,2 milhões em ciência, tecnologia e inovação