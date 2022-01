Governo do AM, por meio da SES-AM, cede aparelho de raio-X à Maués

O raio-X possui capacidade para realizar 120 exames por dia. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Maués (AM) - O titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad, assinou, nesta sexta-feira (28/01), Termo de Cessão de um aparelho de raio-X à Prefeitura de Maués, na região do Baixo Amazonas.

O equipamento de 500 amperes está instalado e em funcionamento no Hospital Raimunda Francisca Dinelli da Silva, no município, distante 276 quilômetros de Manaus.

" O Governo do Amazonas está empenhado em auxiliar os municípios do interior no que for necessário, com a disponibilização de equipamentos para uma melhor assistência à população. O parque de imagens de Maués agora conta com esse aparelho de raio-X de alta tecnologia graças ao trabalho em conjunto entre a Secretaria de Saúde do Amazonas e a Secretaria de Saúde do município. " Anoar Samad, titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM)

O raio-X possui capacidade para realizar 120 exames por dia, melhor resolutividade de imagem e alcance de extremidades do corpo.

A assinatura do termo de cessão foi realizada na sede da SES-AM, com presença do secretário municipal de Saúde de Maués, Franmartony Firmo, que também é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems/AM).

" O equipamento vem ajudar o povo de Maués que precisa desse exame. Na unidade hospitalar temos uma demanda diária de 30 a 40 exames de raio-X, e esse aparelho, de maior potência comparado ao que tínhamos, irá ajudar a nossa população. " Franmartony Firmo, secretário municipal de Saúde de Maués

Investimentos

O Governo do Amazonas reforçou a estrutura de assistência à saúde no interior do estado.

Somente em recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), foram destinados, em 2021, R$ 160 milhões aos 61 municípios do interior, exclusivamente para investimento em ações de saúde.

Maués recebeu repasses no total de R$ 4,7 milhões.

Leia mais:

Amazonas investiu mais de R$ 15 milhões em tratamento de câncer

Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul recebe raio-X digital em Manaus