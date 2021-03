Globo prepara documentário sobre Karol Conká no BBB, diz colunista

Chico Barney, colunista do site UOL, garantiu que diferentes fontes na Globo afirmam que existe uma equipe documentando tudo o que tem vivido Karol Conká desde que deixou o Big Brother Brasil 2021, em 23 de fevereiro.

"Segundo informações de bastidores, os produtores responsáveis pelo vindouro produto da Globoplay estão com livre acesso à família inteira da cantora, incluindo aí mãe e filho", escreveu o autor, em sua coluna.

A ideia do documentário será narrar a ascensão e a queda de Karol Conká, com o objetivo de alavancar a carreira da cantora, que foi prejudicada com a exposição no programa. Neste domingo (28), a Mamacita participa do programa do Faustão e Fantástico. O objetivo será limpar a imagem da cantora.

