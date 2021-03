Fiuk assume que já beijou ator da globo: "pra mim, é tranquilo"

Na tarde deste domingo (28), Fiuk fez uma revelação curiosa para Gilberto e Lumena, no Big Brother Brasil. O filho do cantor Fábio Jr contou que já beijou o ator Juliano Cazarré, da Globo. Gil ficou empolgado com a experiência e já se ofereceu para uma diversão tripla.

Juliano Cazarré, ator global | Foto: Divulgação

"Tive uma cena de beijo com o Juliano Cazarré. Foi um curso interno da casa. Tinham vários atores na aula. A minha cena foi com o Juliano Cazarré. Beijaço mesmo", contou o ator.

Ao saber do beijaço dos dois atores, Gilberto se animou. "Ai, eu já quero esse triplo", brincou.

Em resposta, Fiuk falou que não vê problema em beijar homens na vida pessoal, para além do teatro. "Para mim, é tranquilo, não tenho problema com isso, não. Um dia que der vontade, eu faço", afirmou o global.

Em sua última cartada, Gilberto soltou mais uma. "Ai, amigo, eu sou prioridade".

Leia mais:

Globo prepara documentário sobre Karol Conká no BBB, diz colunista

Anitta revela frase de tatuagem no ânus após vídeo vazar nas redes