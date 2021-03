Covid-19: boletim aponta melhora de cantor gospel 'Irmão Lázaro'

O quadro do cantor apresenta melhora | Foto: Reprodução

Conhecido no meio Gospel como Irmão Lázaro, o cantor que foi internado na última quinta-feira (25), após complicações por conta da Covid-19. Ele foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), precisando ser intubado.

Neste domingo (28), a assessoria de imprensa do cantor emitiu nota informando que ele permanece internado no leito de UTI, apresentando saturação e oxigenação melhores ao decorrer do dia, ainda inspirando com cuidados para evolução no tratamento.

A nota informa ainda que Lázaro responde positivamente e está com medicação reduzida por conta da melhora.

"Diante do boletim atual entendemos que os propósitos de Deus irão se cumprir e a cura virá. Permanecemos em constante oração", informou.

Lázaro foi componente da banda Olodum e depois, convertido, passou a cantar no meio Gospel.

