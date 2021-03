Data do paredão falso do BBB 21 é anunciada; descubra quando acontece

O paredão falso sempre chama atenção por dar uma "bagunçada" no jogo | Foto: Divulgação

Boninho, diretor do BBB 21, confirmou no Instagram que o paredão falso vai rolar na sexta semana desta edição do reality show - ou seja, no próximo domingo, dia 7.

Embora não tenha sido realizado em todas as edições do reality show, o paredão falso sempre chama atenção por dar uma "bagunçada" no jogo.

Os participantes do BBB 21 farão a tradicional formação do paredão com três brothers. Só que, desta vez a votação do público de casa não será para “eliminar” alguém do confinamento e, sim, para eleger qual dos indicados terá o privilégio de voltar para a casa. Durante a semana, o escolhido poderá assistir um pouco da rotina do confinamento às escondidas.

Relembre outros paredões falsos

Foram quatro paredões falsos em 21 anos de programa; nas edições de número 13, 16, 18 e 19. Outras duas situações, acontecidas no BBB 11 e no BBB 17, foram semelhantes. Confira abaixo:

BBB 13: Anamara Barreira (Maroca)

Maroca participou duas vezes do BBB: depois de ficar em sexto lugar na edição de número 10, ela voltou para a 13ª temporada, que contou com outros cinco ex-BBBs. Na terceira semana, em um paredão falso contra Marcello Soares, ela foi escolhida, com 57% dos votos, para passar dois dias em um quarto separado, assistindo a tudo que rolava no jogo. Ela voltou à casa principal cantando a música Portão, de Roberto Carlos: "Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar."

BBB 16: Ana Paula Renault

Na terceira semana de programa, Ana Paula levou 74% dos votos em um paredão falso contra Ronan: assim como Maroca, ela passou dois dias em um quarto separado, assistindo a tudo o que era dito no jogo. Ao retornar à casa, a participante foi até sua "rival" Juliana e falou a frase que é usada como meme até hoje: "Olha eeela!"

BBB18: Gleici Damasceno

Gleici também virou meme ao retornar do paredão falso - ela voltou à casa em uma noite de domingo, e, ao entrar na sala, disse a frase usada pela personagem Clara na novela O Outro Lado do Paraíso: "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!" Gleici foi selecionada em um paredão falso triplo, contra Paula Carolina e Mahmoud Baydoun. Ela acabou se consagrando a campeã do BBB 18.