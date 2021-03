Neymar se revolta com opinião de Lumena, do BBB21: “É grave!”

Neymar Jr. resolveu rasgar o verbo e expressou indignação diante de uma opinião polêmica dada por Lumena Aleluia, no BBB21. Ele usou as redes sociais após a fala da sister, que detonou a profissão do atleta – que é jogador de futebol – num contexto geral.

Na ocasião, a baiana e emparedada da semana chegou a chamar de “escroto” os jogadores. Por meio do Stories do Instagram, Neymar se manifestou, lamentando a opinião dada pela participante do reality show.

“Respeito por todas as profissões vem de berço. Toda profissão tem suas lutas, dificuldades e sua história. Nunca julgue sem saber ou sem ter vivido! Jogador de futebol com muito orgulho”, escreveu o craque do Paris Saint-Germain (PSG). “Escroto é grave! #ForaLumena“, concluiu Ney.





*Com informações do Observatório de Imprensa

Leia Mais