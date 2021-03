Sarah revela que parou de seguir Bolsonaro antes de entrar no BBB 21

Após a formação do paredão, Sarah, do BBB21, revelou aos brothers durante uma conversa no último domingo (28), sobre os vazamentos durante a seleção para o programa, que parou de seguir o presidente Jair Bolsonaro antes de entrar para o reality da TV Globo.

"Uma menina, eles acharam o Instagram dela e cancelaram a menina porque ela seguia o Bolsonaro. Ela não entrou”, contou Thaís. Logo, Sarah responde: “Tanto aconteceu isso, que eu seguia ele e parei de seguir. Não vou mentir. Eu gostava de ver o que era postado. Aí, eu vi e: ‘Ui! Vou parar de seguir”.

Recentemente, Sarah fez uma revelação dentro do confinamento. A sister disse que já foi filmada durante o sexo, contando aos brothers sua revolta com a ocasião. “Fiquei muito put*! Fiz tudo o que ele pediu, fui na câmera e apaguei”, disse a moça.

Outro fato que impressionou o público e virou assunto nas redes sociais foi Juliette. Enquanto se arrumava para a prova do líder, a sister deixou cair a toalha que estava enrolada em seu corpo, fazendo com que seus seios ficassem à mostra.

*Com informações do Observatório da Imprensa