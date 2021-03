Isadora Pompeo e Thiago Maia se casam no Rio de Janeiro

Isadora e Thiago estão morando no Rio de Janeiro, onde ele joga pelo Flamengo | Foto: Reprodução

A cantora gospel, Isadora Pompeo e o jogador do Flamengo, Thiago Maia casaram no último domingo (28). O casal casou em dezembro, em uma cerimônia íntima para a família, e agora fez uma celebração com os amigos. O casamento aconteceu no Lago Buriti, no Rio de Janeiro e os convidados fizeram teste de Covid-19 ao chegarem ao local.



No Instagram, o jogador publicou uma foto da festa de casamento e falou sobre a felicidade pelo momento. "Sonho de criança realizado com sucesso. Se estamos felizes? Hahahha Dá um zoom na foto. Te amo, meu amor!", escreveu Thiago Maia.

Isadora Pompeo e Thiago Maia | Foto: Reprodução

Ainda na rede social, o meia do Flamengo postou vídeos dos convidados realizando testes da covid-19 na chegada à cerimônia do casamento.



Entre as damas estavam a cantora gospel Rebeca Carvalho e a youtuber Fabíola Melo. Julia Vitória e Samuel Messias cantaram na cerimônia.

Vestido



O vestido de Isadora foi confeccionado pela estilista Marie Lafayette, e o traje de Thiago foi Emporio Armani. Marie é especializada em noivas e fez os vestidos da primeira-dama Michelle Bolsonaro, da cantora Gabriela Rocha e da atriz Jeniffer Nascimento.

Isadora também cantou. A música escolhida foi a que ela escreveu para o amado quando eles se conheceram, em 2016.



Lua de Mel

Isadora e Thiago estão morando no Rio de Janeiro, onde ele joga pelo Flamengo. Por causa da pandemia de Covid-19 e da recuperação de Thiago, lesionado no joelho, eles resolveram adiar a Lua de Mel para o final do ano. Enquanto isso, eles terão alguns dias em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

*Com informação do UOL e Plano News