Além de Anitta, veja os famosos que tem tatuagens em locais inusitados

Anitta quebrou a internet semana passada ao revelar que tem uma tatuagem no ânus | Foto: Divulgação

Anitta quebrou a internet semana passada ao revelar que tem uma tatuagem em um lugar nada comum. O choque veio com um vídeo vazado do Only Fans do momento exato em que ela tatuava e sofria. A patroa depois revelou que o desenho é antigo e que até já teve que retocar o local de difícil acesso.

Mas não é só Anitta que tem tatuagem em lugares escondidos do corpo. Vários famosos já sofreram para fazer uma arte "diferentona" ou que só quem é muito especial mesmo vai ver.

Gracyanne Barbosa

| Foto:

Gracyanne Barbosa já mostrou em detalhes no seu Instagram a tatuagem que fez em homenagem ao marido, o cantor Belo. A musa fitness tem o nome dele escrito no cóccix.

Vitão

| Foto:

Outro famoso que homenageou a amada foi Vitão, que recentemente tatuou o bumbum da namorada, Luísa Sonza, em sua coxa. Que baita homenagem, hein! A cantora amou.

Mara Maravilha

| Foto:

Outra celebridade que tem os seios tatuados é Mara Maravilha. Evangélica, a apresentadora soltou um textão quando revelou o desenho. "Nada é mais libertador e confortante, do que faz uso de ser o que o seu Criador te dar o livre arbítrio de ser."

*Com informações da UOL

