Max Porto sobre prêmio do BBB: 'Daquele milhão não sobrou 1 centavo'

O ex-BBB Max Porto contou o que fez com o prêmio milionário | Foto: Divulgação

O ex-BBB Max Porto contou o que fez com o prêmio milionário que ganhou ao vencer a edição 9 do reality show em entrevista ao UOL na última semana.

"Sou carioca e o Rio de Janeiro é conhecido mundialmente por ser uma capital muito violenta. Ou seja, eu estava com R$ 1 milhão praticamente tatuado na minha testa. [Havia] muitos olhares e intenções e eu prefiro ser discreto", disse.

"Eu aprendi que as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. É muito mais interessante a pessoa ouvir que eu gastei tudo do que eu dizer o que fiz com o dinheiro. O que eu já disse por aí é que daquele 1 milhão não sobrou um centavo, mas que isso gerou outras coisas", completou.

Ainda durante o bate-papo, Max fez questão de cutucar quem o criticou por achar que ele realmente gastou todo o prêmio.

"Se preferem me achar um mané ou loser que pensem assim. Eu sei e quem me interessa sabe da minha vida", afirmou.

