Juliette desfila com biquíni cavado e rasga ‘ciúmes’ sobre Rodolffo

Juliette Freire aproveitou a tarde ensolarada nesta terça-feira (2) e resolveu renovar o bronze no BBB21. A advogada e maquiadora ostentou boa forma total com biquíni cavado.

Na área externa, a sister usou a peça de banho nas cores verde e preto, e protagonizou ‘ciúmes’ sobre Rodolffo Matthaus, que massageava as costas de Sarah Andrade. Bem-humorada, a paraibana brincou e tentou provocar o cantor sertanejo envolvendo o pagodeiro Thiaguinho.

“Deixa Thiaguinho estar solteiro que tu vai ver, eu vou passar com ele na sua cara. Se ele estiver solteiro, é claro”, disparou Juliette, arrancando risadas deles e da funkeira Pocah, na parte ao lado da piscina.

Em tempo, Juliette surgiu de maiô e realçou seu bumbum gigantesco no ofurô da casa mais vigiada do Brasil, ostentando as curvas poderosas.

