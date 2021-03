Gil e Sarah se estranham com Juliette e perdem seguidores no Instagram

| Foto: Divulgação

Um clima estranho fez estremecer a aliança entre Sarah, Gilberto e Juliette no BBB 21, na última terça-feira (2). Não demorou muito para que as torcidas reagissem nas redes sociais.

Após a Globo mostrar a discussão entre Gilberto e Juliette e a aproximação de Sarah e Gil de Lumena, os seguidores do economista e da consultora de marketing começaram a cair.

De lá pra cá, Gilberto perdeu mais de 8 mil seguidores no Instagram enquanto que Sarah está com cerca de 10 mil a menos. A equipe responsável pelos perfis do pernambucano brincou com o assunto.

“Alguém sabe o contato dos seguidores da China que Gilberto comprou?“, disse, em referência aos seguidores supostamente pagos por ele antes de entrar no reality show. As informações são do UOL.

O desentendimento entre o G3 começou na madrugada de terça-feira, no quarto cordel. Gil criticou o comportamento de Juliette para Sarah, Caio e Rodolffo. Durante a tarde, os dois discutiram e o brother falou novamente sobre a postura da advogada.

Um tempo depois, Juliette questionou o discurso de Gil sobre ela. “Esse discurso é teu ou é de Lumena?“, perguntou. Sarah, Gil e Lumena também mostraram estar mais próximos. Mais tarde, com a saída da psicóloga, Juliette chorou sozinha e Sarah consolou Gilberto no quarto.

