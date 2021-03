Anitta diz que nunca fez compra parcelada: 'Medo de ficar devendo'

"Eu nunca paguei parcelado", diz cantora | Foto: (Divulgação)

Anitta surpreendeu os fãs ao responder questões enviadas pelos fãs ao perfil do amigo Rafael Uccman. A cantora de 27 anos afirmou que nunca chegou a fazer uma compra parcelada.

"Eu nunca paguei parcelado. Eu sempre tive medo de ficar devendo. Nem quando eu não tinha dinheiro", disse em vídeo postado por Rafael. MC Rebecca, que também aparece na gravação, diz que já utilizou o recurso.

Na sequência de conteúdos, Anitta também destacou que não gosta de atrasos e que as pessoas costumam idealizar algo diferente do seu comportamento. "Eu sou completamente trouxa. Mas não é só com bofe. Com as amizades também", brincou.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

ANS determina que planos cubram novos remédios, exames e cirurgias

Mais de 182 mil pessoas foram atendidas nas unidades de saúde

Saúde inicia nova remessa de 2,5 milhões doses da CoronaVac