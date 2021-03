Fiuk é ‘flagrado’ com a mão cheia sobre parte íntima e agita web

Fiuk chamou a atenção dos internautas de plantão durante um momento de ‘flagra’ em plena madrugada no BBB21. O ator e cantor despertou a surpresa do público enquanto enchia a mão sobre as partes íntimas.

Na ocasião, o filho de Fábio Jr. surgiu deitado, e descamisado, colocou a mão sobre o próprio pênis por debaixo da bermuda com o lençol sobre o corpo, e despertou o gatilho do público.

Nos comentários, alguns internautas vibraram com a cena de Fiuk. “Não acredito que não vai vazar nada dele”, “Ansioso esperando vazar algo dele”, “Que delícia. como assim, não tem mais nada não?”, escreveram alguns.

Recentemente, Fiuk deixou os internautas surpresos surpresos ao ter feito um desabafo sincero sobre falta de sexo e compartilhou sua situação com a falta de relações sexuais.

*Com informações do Observatório dos Famosos